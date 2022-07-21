Блогер Терлецкая рассказала о раздоре Меладзе и Брежневой из-за Эрики Герцег

Блогер Любовь Терлецкая допускает, что у Эрики Герцег могла быть любовная связь с Константином Меладзе. Ведь когда-то Вера Брежнева, будучи солисткой «ВИА Гры», также увела продюсера из семьи.

«У Герцег очень сильный акцент и интересное прошлое — съемки в Playboy. Вера клала нежно свою руку на Эрику, не зная о том, что спустя несколько лет журналисты будут писать о романе Герцег и Меладзе, а она даже удалит совместные фото с супругом и окажется на грани развода. Но группа распалась. Костик расплывался в улыбке, когда Эрика выходила на сцену. Что скрывать — Эрика очень миловидна, очень красивая девушка», — написала Терлецкая.

Напомним, что в 2013 году Герцег приняла участие в вокальном шоу «Хочу в «ВИА Гру». Эффектная блондинка успешно прошла телекастинг и заслуженно заняла место в сексапильном трио. Девушке неоднократно приписывали роман с продюсером группы, из-за чего она покинула коллектив. Сама Эрика уверяла, что у нее есть любимый мужчина, и это не Меладзе, как считала общественность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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