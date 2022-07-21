Юморист Максим Галкин планирует уехать в США без Пугачевой и детей

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Юморист Максим Галкин планирует уехать в США без Пугачевой и детей
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Фото из открытых источников

Максим Галкин планирует уехать в США без Пугачевой и детей. Юморист поделился своими гастрольными планами и заявил об отъезде в Америку.

С гастролями Галкин планирует посетить одиннадцать городов. Гастрольный тур запланирован на весну следующего года, хотя билеты на концерты шоумена можно прибрести сейчас. В турне по американским города Максим отправится без звездной супруги и детей.

«В Юрмале потрясающая погода, светит солнце! Дорогие американские зрители, я обращаюсь к Вам. Наконец-то названы даты моего тура по США. Он состоится в марте 2023 года», — заявил артист.

По словам Максима Галкина, график гастролей был утвержден с 8 по 25 марта. Комик выйдет на сцену Вашингтона, Бостона, Нью-Йорка, Кливленда, Атланты, Майами, Чикаго , Денвера, Сиэтла, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса. Не исключено, что список городов, где выступит, будет расширен.

Многие поклонники обрадовались поездке любимца в Америку. Но нашлись хейтеры, которые посмеялись над сбежавшим из России мужем Примадонны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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