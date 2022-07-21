Рустам Солнцев рассказал, какие мужчины интересуются Басковым

Рустам Солнцев на днях сделал шокирующее откровение. Скандальный экс-участник проекта «Дом-2» несколько дней заявляет о том, что Николай Басков - вульгарный представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Также шоумен рассказал, какие мужчины интересуются певцом.

По мнением блогера, который за словом в карман не лезет, Народный артист увлекается мужчинами, причем «не очень симпатичными и не очень приличными». Также в беседе с «Экспресс газетой» Рустам рассказал о том, какие мужчины интересуются исполнителем.

Как говорит бывший участник телестройки, Басковым увлекаются лишь те молодые люди, которых интересуют деньги.

«При всем внешнем виде и своем бэкграунде, вы сами понимаете, какие мужчины интересуются им. Только те, которым нужны деньги», — подытожил эпатажный шоумен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей