Рустам Солнцев рассказал, какие мужчины интересуются Басковым

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Рустам Солнцев рассказал, какие мужчины интересуются Басковым
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Фото из открытых источников

Рустам Солнцев на днях сделал шокирующее откровение. Скандальный экс-участник проекта «Дом-2» несколько дней заявляет о том, что Николай Басков - вульгарный представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Также шоумен рассказал, какие мужчины интересуются певцом.

По мнением блогера, который за словом в карман не лезет, Народный артист увлекается мужчинами, причем «не очень симпатичными и не очень приличными». Также в беседе с «Экспресс газетой» Рустам рассказал о том, какие мужчины интересуются исполнителем.

Как говорит бывший участник телестройки, Басковым увлекаются лишь те молодые люди, которых интересуют деньги.

«При всем внешнем виде и своем бэкграунде, вы сами понимаете, какие мужчины интересуются им. Только те, которым нужны деньги», — подытожил эпатажный шоумен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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