СП: Пентагон может поставить на Украину современное оружие, которого нет в американской армии

Image 16+
СП: Пентагон может поставить на Украину современное оружие, которого нет в американской армии
В Мире / Украина
Фото из открытых источников

Пентагон может поставить на Украину для испытаний современное оружие, которого еще нет в американской армии. Об этом пишет портал Свободная Пресса.

Речь идет о грузовиках HEMTT LHS, боевых машинах AMPV, экспедиционных машинах EMAV, мобильной зенитной системе IM-SHORAD, и ударных БПЛА Mojave.

По слухам, также Пентагон предложил обкатать на Украине парочку танков Abrams MIA2 SEP V3 и опробовать в боях с россиянами винтовку XM5, автоматическую винтовку XM250 калибра 6,8 мм.

К слову, этого современного оружия нет даже в армии США, пишет СП.

Ранне глава Минобороны Украины Резников сделал заявление. Политик сообщил, что многие виды западного вооружения ВСУ сейчас тестируют в реальных боях против российской армии. Министр назвал свою страну «испытательным полигоном». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
СП: Пентагон может поставить на Украину современное оружие, которого нет в американской армии

Сегодня, 10:50

Пентагон: НАТО будет наращивать поставки РСЗО HIMARS Украине летом и осенью

Вчера, 12:39

Les Echos: ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге «раньше, чем ожидают русские»

19-07-2022, 20:33

СМИ: Америка готовит Карабах к новой войне

19-07-2022, 13:30

Forbes: В небе над Украиной сойдутся в бою турецкие и иранские беспилотники

19-07-2022, 09:39

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

19-07-2022, 07:49

Российский эксперт рассказал о судьбе оружия, поставляемого Западом украинской армии

18-07-2022, 17:58

Financial Times: Европейские запасы оружия на исходе

18-07-2022, 09:55

The New York Times: Иран предоставит России около 300 беспилотников

18-07-2022, 09:17

Крушение украинского самолета «Антонов» с боеприпасами попало на видео

17-07-2022, 09:53

NI: США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»

17-07-2022, 09:24

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

15-07-2022, 14:53

ВВС из США проверяют версию с воздействием РЭБ на БПЛА MQ-9 Reaper в Румынии

15-07-2022, 14:08

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине

15-07-2022, 12:23

Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие для уничтожения спутников США

15-07-2022, 08:24

США не могут сбить российские крылатые ракеты, используемые на Украине

14-07-2022, 23:02

Пилоты Apache попытались повторить трюк Ка-52 и разбили свой вертолет

14-07-2022, 13:41

Судя по результатам опроса, большая часть жителей США не хотят видеть Байдена и Трампа в качестве кандидатов на выборах президента в 2024 году

12-07-2022, 21:13

South China Morning Post: США обошли РФ в игре великих держав

12-07-2022, 19:23

Сенатор Цеков предрек развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет

12-07-2022, 12:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»
  • Вчера, 21:11

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая
  • Сегодня, 10:13

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко
  • Вчера, 13:15

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк
  • 18-07-2022, 16:03

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»
  • 18-07-2022, 15:08

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Согласно данным независимого исследования, проведённого петербургскими учёными из Европейского университета и Медицинского института имени Сергея

  • 19-07-2022, 13:57

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин,

Новости партнеров
Новости партнеров
  • Вчера, 20:29

Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО
  • 19-07-2022, 09:48

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину
  • 19-07-2022, 07:49

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе
  • 19-07-2022, 11:33

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая написала статью для The New York Times, в которой обозначила план Кремля, касающийся «специальной