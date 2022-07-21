СП: Пентагон может поставить на Украину современное оружие, которого нет в американской армии

Пентагон может поставить на Украину для испытаний современное оружие, которого еще нет в американской армии. Об этом пишет портал Свободная Пресса.

Речь идет о грузовиках HEMTT LHS, боевых машинах AMPV, экспедиционных машинах EMAV, мобильной зенитной системе IM-SHORAD, и ударных БПЛА Mojave.

По слухам, также Пентагон предложил обкатать на Украине парочку танков Abrams MIA2 SEP V3 и опробовать в боях с россиянами винтовку XM5, автоматическую винтовку XM250 калибра 6,8 мм.

К слову, этого современного оружия нет даже в армии США, пишет СП.

Ранне глава Минобороны Украины Резников сделал заявление. Политик сообщил, что многие виды западного вооружения ВСУ сейчас тестируют в реальных боях против российской армии. Министр назвал свою страну «испытательным полигоном».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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