В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»

В ходе эфира Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга, посвященного резонансному проекту «Комплексное развитие территорий» (КРТ), приглашенные представители Смольного не сказали ни единого слова о проблемах, с которыми столкнутся горожане, чье жилье было приобретено в кредит и попадет под действие «реновации по-бегловски». Покупая квартиры взаем, большинство жителей Северной столицы выбирали удобное месторасположение поближе к работе с высокой транспортной доступностью и развитой социнфраструктурой, а теперь чиновники из горадминистрации собираются «депортировать» их на окраины мегаполиса за КАД.

Накануне, 20 июля, в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» ЦУР Петербурга провел прямой эфир , на котором председатель городского Жилищного комитета Олег Зотов вместе с вице-губернатором региона Николаем Линченко и ведущим обсуждали недавно принятый Заксобранием законопроект о КРТ. Помимо прочего, петербургские чиновники немало говорили о том, что продвигаемая Александром Бегловым инициатива затронет также тех жителей города, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«В случае, если в доме, попавшем в зону “Комплексного развития территорий”, проживает очередник, то этот очередник имеет право во внеочередном порядке получить в дополнение к стоимости своей квартиры, тому возмещению, которое получает в рамках “Комплексного развития территорий”, и который определяется исходя из рыночной стоимости жилого помещения, еще и субсидию от города», — заявил Олег Зотов.

При этом представители Смольного фактически «забыли» упомянуть в эфире о тех петербуржцах, которые покупали квартиры в панельных «хрущевках» по программе ипотечного кредитования. Очевидно, такой категории граждан придется самостоятельно решать проблемы, которые возникнут в ходе реализации предложенного Александром Бегловым резонансного законопроекта, против которого выступают не только многие жители Северной столицы, но также общественники и депутаты. В частности, член городского парламента Борис Вишневский неоднократно подвергал острой критике проект КРТ и указывал на последствия его принятия.

В комментариях под постом ЦУР Санкт-Петербурга горожане обратили внимание, что представители аппарата губернатора Александра Беглова ничего не сказали о том, чего стоит ожидать владельцам ипотечного жилья, попавшим под действие программы КРТ. Один из пользователей «ВКонтакте» отметил, что только недавно купил квартиру в ипотеку и одним из главных факторов была близость дома к станции метрополитена, а также расположение неподалеку социальных учреждений. Кроме того, были потрачены немалые средства на ремонт, а теперь рискует оказаться в совершенно другом неудобном районе.

Напомним, законопроект о КРТ был предложен лично губернатором Александром Бегловым и поспешно одобрен Законодательным собранием, несмотря на наличие серьезных недоработок, в связи с чем решение было подвергнуто критике. Так, вице-спикер петербургского парламента Марина Шишкина отмечала ранее, что в отличие от Москвы, программа «реновации» в городе на Неве не управляется одним ответственным органом администрации. Также она отмечала, что в Смольном руководствуются лишь одним единственным критерием включения домов в зону «Комплексного развития территорий»: здания 1957-1970 годов постройки. При этом не учитываются такие важные факторы, как физический износ жилого объекта, отсутствие отопления и газа.

Ряд петербургских СМИ отмечали, что вместо ведения открытого диалога с жителями Северной столицы чиновники из Смольного ищут противников реновации по-бегловски» — таким термином в обществе называют неоднозначный проект о КРТ, активно продвигаемый главой региона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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