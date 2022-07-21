Военкор Сапоньков заявил, что Киев готовится к контрнаступлению

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Военкор Сапоньков заявил, что Киев готовится к контрнаступлению
Украина
Фото из открытых источников

Военкор Роман Сапоньков заявил, что Киев планирует лишить российскую армия снабжения и готовится к контрнаступлению. Слова корреспондента передает издание Украина.ру. 

Журналист решил рассказать, есть ли признаки готовящегося контрнаступления со стороны Украины, а также выразить свое мнение о том, готовы ли к этому российские солдаты.

«У меня есть данные о том, что противник сейчас концентрируется на николаевском и криворожском направлениях. ВСУ активно прощупывают нашу оборону и проводят разведку боем. Были предприняты попытки поджать ВС РФ в «серой зоне» так, как было это на Донбассе. Неоднократные удары по Антоновскому мосту и продолжающиеся удары по складам являются первым признаком того, что украинская армия пытается уничтожить тыловую инфраструктуру», - проинформировал Сапоньков.

«Противник желает лишить российские войска снабжения. Снабжение — это кровь любой маневренной войны», - говорит корреспондент.

Он добавил, что военные РФ к такому развитию событий полностью готовы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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