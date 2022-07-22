Арестович увидел слабость России в интенсификации авиационных ударов по объектам ВСУ

Советник в офисе Владимира Зеленского увидел «слабость» ВС РФ в нанесении авиационных ударов по военным объектам ВСУ.

Алексей Арестович, «анализируя» обстановку на фронтах, заявил о якобы серьезных проблемах в российских союзных войсках.

По мнению политика, наступление ВС РФ на всех направлениях якобы провалилось.

Такие выводы Арестович сделал из резко возросшей интенсивности авиаударов ВС РФ по военным объектам на Украине. По словам советника украинского президента, этот факт указывает на наличие серьезных проблем для наступающей армии, так как ранее российское командование «боялось» использовать боевую авиацию.

«Авиационные удары противника означают то, что артиллерия не справляется», — сказал он.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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