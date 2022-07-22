Ашуров заявил, что карьера Филиппа Киркорова может пойти под откос

Филиппу Киркорову лучше попридержать язык за зубами, поскольку карьера певца может пойти под откос. Об этом написал Дмитрий Ашуров на портале BLITZ+.

Готовящийся закон о запрете пропаганды нетрадиционных ориентаций заставит многих российских артистов, которые до этого публично высказывались на тему ЛГБТ, попридержать язык за зубами. По мнению Ашурова, не исключено «переобувание» некоторых звезд.

«Есть угроза для артистов потерять свою аудиторию, в особенности у больших звезд. Немало артистов нетрадиционной ориентации заявляют о том, что это плохо. Я надеюсь, они реально так считают, а готовящийся закон еще больше сдержит их позиции. Они будут молчать на данную тему, судя по всему», - сказал продюсер, намекая в том числе на Филиппа Киркорова, который получил популярность благодаря лояльному отношению к ЛГБТ-сообществам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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