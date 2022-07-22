Глава МИД Боливии боится, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну

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Глава МИД Боливии боится, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну
Политика
Фото из открытых источников

В Боливии считают, что конфликт на Украине может даже перерасти в третью мировую, пишут РИА Новости. Свои опасения касательно того, что сложившаяся ситуация может перерасти в глобальное военное противостояние, выразил глава МИД Рохелио Майта.

"Мы наблюдаем кризисную ситуацию в мире, в которой не один актер, а несколько. Они спорят о гегемонии в мире, что автоматически приводит к кризису стран, находящихся достаточно далеко. Эти страны не являются мировыми державами ни в военном смысле, ни в экономическом, но они переживают последствия происходящего", - заявил глава МИД Боливии.

"Мы обеспокоены, поскольку видим как этот спор идет на различных уровнях, в различных сферах. Он даже может перерасти в третью мировую военную конфронтацию", - сказал г-н Майта.

"К моему сожалению, лидеры сейчас играют с огнем", - добавил министр. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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