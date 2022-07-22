New York Times: США сомневаются в способности Украины победить Россию

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New York Times: США сомневаются в способности Украины победить Россию
В Мире
Фото из открытых источников

New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и постоянно растущего скептицизма касательно того, что поток современного вооружения каким-либо образом сможет изменить ход событий.

Газета пишет, Киев пытается показать Западу одержать победу при помощи западного оружия. Украинское правительство не устает призывать о увеличении военной помощи отправленное на Украине. 

Однако постоянные призывы поставлять еще больше оружия Киеву стали настолько частыми, что некоторые страны Запада их называют «нереалистичным фоновым шумом».

Как отмечает New York Times, власти западных стран действительно озабочены тем, что украинская армия не готова к проведению контрнаступления. А в американском Пентагоне и вовсе опасаются потенциального истощения собственных запасов оружия в ближайшие несколько месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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