Отец Фриске подает в суд на Шепелева за хищение денег со счета сына Жанны

Отец покойной Жанны Фриске намерен судиться с Дмитрием Шепелевым из-за денег сына певицы. Владимир Копылов опять намерен пойти в суд.

Родитель исполнительницы заявил, что телеведущий незаконно вывел денежные средства со счета, которые оставила его дочь своему единственному сыну Платону.

«Было 200 тыс. евро, осталось всего 6 тысяч. Думаю, это Дима забрал», — сказал папа Жанны.

Владимир Борисович полагает, что это не мог сделать никто другой, поэтому намерен привлечь Шепелева к ответственности. Скорее всего, уточнил отец артитски, средства были проведены через опекунство.

Копылов добавил, что отец Платона якобы мог снять деньги в Америке. Если это подтвердится в суде, то Дмитрий может отвечать перед законом по статье «Мошенничество».

Стоит отметить, что Владимир Борисович Копылов много лет судится с Шепелевым. На кону были то деньги певицы, то доли в квартире, то возможность воспитывать внука.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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