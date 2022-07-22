Отмена инвестиционного проекта "Мегалайна" в Горской показала отсутствие стратегии Смольного 

Смольный отказался от проекта реновации промзоны «Горская» от «Мегалайна» как только проект обрел реальные черты. Соглашение власти Северной столицы подписали с другим инвестором. При том, что каждый этап планирования проходил согласования в Смольном, но в какой-то момент власти перестали отвечать на запросы по поводу реновации промзоны. Позднее гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник в интервью «Невским новостям» подчеркнул, что соглашение о намерении было принято в одностороннем порядке. Смольный предпочел ему соглашение о развитии яхт-клуба.

«Значит, город может не исполнять соглашения и после расторгнуть соглашение с любым инвестором. Очень «позитивный» знак для инвестиционного климата города», — рассказал в интервью Корупятник.

Одной из причин такого поведения Смольного могло стать полное отсутствие стратегического плана развития и нежелание заниматься строительством транспортной инфраструктуры для проекта «Мегалайна». Зато еще в марте власти рассмотрели предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о переносе яхт-клуба «Геркулес» в «Горскую». Позже оказалось, что для этого придется проводить работы по углублению фарватера. Кроме того, переезд яхт-клуба позиционируют как временный – пока «Газпром» не построит второй небоскреб. Ориентировочно, это произойдет через 10 лет, когда губернатор Александр Беглов уже покинет свой пост.

По словам главы Корупятника подобный неторопливый подход властей к промзоне наблюдается ровно с тех пор, как городские власти получили ее «в наследство» от федералов. Но никаких стратегических планов по ее развитию у Смольного нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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