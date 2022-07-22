Поклонники обвинили в обмане жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку

Поклонники обвинили в обмане жену пресс-секретаря президента России Татьяну Навку, сообщается на портале BLITZ+.

Карьера супруги Дмитрия Пескова последнее время идет в гору. В социальных сетях известная фигуристка анонсировала новое ледовое шоу, которое должно состоятся в Москве.

Однако многочисленные пользователи быстро заметили обман, который, по их мнению, помогает Навке зарабатывать больше денег.

«Синицина и Кацалапов олимпийские чемпионы в команде, по крайней мере, пока. Однако на афише указано, что олимпийские чемпионы в танцах на льду. Зачем врете зрителю, ведь это неправда? Не знаю, что хуже — нечистоплотность или неграмотность», — написала пользовательница.

К слову, не так давно поклонники осудили жену пресс-секретаря президента РФ за то, что она не поздравила бывшего мужа с днем рождения. Навка оправдалась, что решила не поздравлять Александар Жулина из-за его проступка. Фигурист не пришел на вручение диплома их дочери Александры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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