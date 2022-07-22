МК: Продюсер Байтазиев раскрыл правду об отношении Киркорова к Галкину

Хизри Байтазиев долгие годы дружит с певцом Филиппом Киркоровым. Продюсер решил рассказать об отношении поп-короля к супругу Аллы Пугачевой.

Хизри рассказывает, что когда в 2001 году Филиппа удостоили звания Заслуженного артиста России, он решил отметить это важное событие в жизни каждого артитса небольшой вечеринкой. Мероприятие омрачило появление Галкина. Народный артитс начал заметно нервничать. По словам очевидцев, на Киркорове "лица не было".

"Беру я египетские серебряные бокалы в подарок. У меня были припасены на всякий случай. Приезжаю на вечеринку. Там были Юдашкины, Буйновы. И Галкин. Филя нервничал сильно из-за Галкина. И Пугачева тоже была там", - вспоминает Байтазиев.

Примадонна и Киркоров развелись в далеком в 2005 году. Алла Пугачева вместе с молодым супругом поженились 18 сентября 2017. Разница в возрасте ничуть не помешала знаменитостям в создании любящей семьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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