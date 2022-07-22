Штир заявил, что Венгрия не намерена делиться своим газом с другими странами ЕС

Венгрия не намерена делиться своими энергоресурсами, которые она должна получить по контракту с Российской Федерацией, с другими странами ЕС.

По сведениям члена Валдайского клуба, венгерского корреспондента и главного редактора Moszkvater.com Габора Штира, Венгрия не допустит, чтобы принадлежащий ей газ изъял кто-нибудь.

Штир напомнил о том, что Будапешт неоднократно получал упреки за пророссийские действия. Теперь оказалось, что венгры правы.

«Как говорил Орбан (премьер-министр Венгрии - прим.ред.), сперва это выстрел в ноги, а затем в легкие. В ЕС, похоже, начинают понимать, что чем дальше, тем будет больше проблем. Тогда они решили действовать по-другому, то есть проявить солидарность и разделить энергоресурсы», - заявил журналист.

Однако Венгрия не хочет и не будет делиться газом с странами, спровоцировавшими этот кризис, добавил сказал Штир.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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