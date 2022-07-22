The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны

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The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны
Украина
Фото из открытых источников

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило американское издание The New York Times. 

По информации газеты, речь идет о попытках украинской армии контратаковать на юге страны. Правда, как уточняют авторы публикации,  пока эта атака не даст ВСУ никакого преимущества.

Россия, пишет  The New York Times, на данный момент заметно превосходит Украину по боевому потенциалу. Аналогичного мнения придерживаются российские эксперты, которые уверены в безрезультатности возможной контратаки солдат противника.

Кроме того, если контрнаступление все же произойдет, прогнозируются серьезные потери среди военных ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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