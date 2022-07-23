31-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что «бабушка за все заплатила»

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31-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что «бабушка за все заплатила»
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Фото из открытых источников

На минувшей неделе внук Аллы Пугачевой создал рок-группу Multiverse. Но недоброжелатели считают, что своими музыкальными успехами Никита Пресняков обязан звездным родственникам, то есть Кристине Орбакайте, Владимиру Преснякову и Примадонне.

Молодого музыканта очень злят подобные высказывания. Он постоянно пытается публику убедить в том, что не зависит от звездной родни.

«Если я был бы Петей, но с такими же амбициями, музыкальным вкусом и вообще человеком, какой я есть, мне бы говорили: «О, красава! Он из глубинки, а делает такое музло!». Как многие музыканты моего жанра, чем мы хуже? Да ничем. Мы повернуты на качестве музыки, чтобы оно не было хуже той же западной. Но опять же,  если бы я был Петей, то нам бы говорили, что мы лучшие. Учитывая то, что мы делаем все своими руками, я слышу: «Да, бабушка за все заплатила, вот и все!» — написал Никита в блоге.

Также 31-летний внук Пугечевой призвал считать себя отдельной личностью, которая хочет и делает качественный продукт.

Стоит сказать, что большинство подписчиков поддержали Преснякова-младшего. Фанаты посоветовали артисту не обращать внимания на хейтеров и заниматься любимым делом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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