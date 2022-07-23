По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками

Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.

Согласно источнику, в нападении на военный объект Турции на севере Ирака было задействовано много иранских беспилотников Ababil-2. При этом он не уточняет, как действовали БПЛА, и можно ли говорить о том, что операция осуществлялась «роем дронов».

На видео , которое опубликовал ресурс, попали три беспилотника-камикадзе. Курды уверяют, что БПЛА было гораздо больше. По некоторым сведениям, атака велась с разных направлений.

Военная база, которую турецкие военные заняли нелегально, получила серьезные разрушения. Инфраструктура повреждена. Имеются данные и о потерях.

Предположительно, по военной базе всего было нанесено 14 ударов.

Багдад потребовал от Анкары немедленного выведения войск из территории Ирака.

Вчера Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила о том, что Израиль нанес ракетные удары в районе Ас-Сайида-Зайнаб. Завод, на котором собирались иранские беспилотники, полностью разрушен. Пострадал также склад с готовой продукцией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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