New York Post: лидеры России и Китая контролируют внешнюю политику США

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New York Post: лидеры России и Китая контролируют внешнюю политику США
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Американское издание New York Post опубликовало критическую статью обозревателя Дугласа Мюррея, в которой автор сделал неприятные для руководства США выводы: по его мнению, на данный момент внешняя политика Соединённых Штатов Америки находится под контролем президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

В своём материале Мюррей с возмущением выделил тот факт, что Пекин адресовал угрозы в адрес Вашингтона, предупредив о жёстком ответе в случае визита спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси в Тайвань. Анализируя реплику китайского руководства, обозреватель задался вопросом о том, кем реально управляется внешняя политика США -  Белым домом, Госдепартаментом, американским сенатом, или же Кремлём и Политбюро Китайской народной республики. В итоге, как пишет автор, с учётом событий последней недели второй вариант выглядит более правдоподобно.

Помимо вышесказанного, Мюррей отмечает, что российское влияние на мировой арене только растёт, а на фоне западных санкций наблюдается лишь увеличение денежных поступлений в экономику РФ – сообщает РИА «ФАН».

Нужно отметить, что кроме статьи в New York Post в западной прессе ранее уже появлялись довольно критические материалы, касающиеся американской политики. Так, издание Junge Welt отметилось заявлением о поражении Запада в латиноамериканском регионе, напомнив о нежелании стран МЕРКОСУР поддерживать антироссийскую и антикитайскую риторику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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