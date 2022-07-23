Атака цианобактерий сделала Финский залив опасным для людей и животных

Финский залив в Санкт-Петербурге «цветет». Кадры акваторий, покрытых зеленым «налетом», публикуют местные СМИ и паблики. В результате цветения вода приобретает цвет от темно-зеленого до бирюзового цвета и гнилостный запах. Изменения вызывают синезеленые водоросли – цианобактерии, популяция которых быстро растет в теплой и грязной воде, содержащей органику.

Увидев, что Финский залив поменял цвет, многие петербуржцы отказываются от купания, но некоторые все же рискуют зайти в воду. И напрасно - высокая концентрация цианобактерий грозит экземами, проблемами с ЖКТ, нервной и эндокринной системами.

«Вся опасность сине-зелёных водорослей заключается в том, что при отмирании они выделяют очень опасные токсины, в этих токсинах не может пребывать ничего живого, кроме новых поколений сине-зелёных. Таким образом они подготавливают почву к развитию новых поколений. Выделяемые токсины могут иметь последствия, летальные для млекопитающих, для птиц. Они очень опасны и для человека», - предупреждает директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

Размножение водорослей в водоемах ведет к замору рыбы, так как при отмирании и разложении цианобактерий расходуется большое количество кислорода. Цветение воды приводит к гибели уток и других водоплавающих, мертвые тушки которых нередко находят в жару в петербургских водоемах. Страдают также животные, купающихся в городских водоемах. Цианобактерии могли погубить ретривера в прошлом году. Собака провела в Финском заливе около часа, а вернувшись на берег, потеряла сознание. Владельцы оперативно отвезли питомца в ветеринарную клинику, где пса подключили к ИВЛ, однако спасти его жизнь не удалось.

По мнению ученых, причина цветения воды в Финском заливе – недостаточная очистка. В 2021 году в петербургском Федеральном исследовательском центре Российской академии наук пришли к выводу, что высокое содержание вредных веществ в акватории – следствие неэффективности очистных сооружений, фильтрующих стоки прибрежных коттеджей и заведений общепита. Отходы возникают в процессе приготовления еды и посещения туалетов.

Цветение воды указывает, что за год ситуация не изменилась. В Финский залив по-прежнему попадает органика, несмотря на рапорты чиновников о практически 100% очистке сточных вод.

Ранее сообщалось, что реки и каналы Санкт-Петербурга заросли водорослями, что может указывать на высокое количество органических веществ в воде. Петербуржцы опасаются, что зарастание водоемов может привести к гибели рыбы. Особенно горожан беспокоит состояние Невы и ее притоков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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