Атака цианобактерий сделала Финский залив опасным для людей и животных

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило
Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна
Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По
В Польше не сомневаются в победе Вооруженных сил Украины в противостоянии с ВС из РФ и уже описывают сценарии, при каких она может стать реальностью.
Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.
New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и
В ходе эфира Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга, посвященного резонансному проекту «Комплексное развитие территорий» (КРТ),
Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Киев согласовал поставки новой партии вооружения на Украину. По словам политика, их партнеры
Киев получил из Британии сразу три мобильные пусковые установки систем M270 MLRS, что равноценно передаче шести систем Hamers. Украинсике военные уже
«Пассажиравторансом» Северной столицы подведены итоги торгов на поставку пятидесяти пяти автобусов среднего класса. В аукционе предсказуемо победила
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