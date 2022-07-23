Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева вслед за Хаматовой лишились доверия россиян

Согласно составленному рейтингу холдинга «Ромир», российские граждане больше не выказывают доверия актрисе Чулпан Хаматовой, а также Ларисе Гузеевой и Дмитрию Нагтеву.

Ведущие лишились доверия среди россиян, говорят результаты ежеквартального рейтинга лидеров мнений среди граждан России в номинации «Театр и кино». В ТОП-10 на первом месте оказался режиссер Никита Михалков. Второе и третье места достались актерам Константину Хабенскому и Сергею Безрукову. Также в первой пятерке - Мария Шукшина и Дмитрий Певцов.

При этом лишились доверия россиян актриса Чулпан Хаматовой, Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева. Из первой десятки вывели актрису Карена Шахназарова и Юлию Меньшову.

На слухи о своей эмиграции отреагировал телеведущий. Нагиев заявил, что не покидал РФ и не собирается. Лариса Гузеева также покидала страну во время отъезда в Болгарию, однако вскоре вернулась в страну, проинформировав общественность о том, что была на отдыхе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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