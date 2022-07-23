Iахназаров о Татьяне Лазаревой: «Она давно в неадекватном состоянии»

Михаил Шахназаров усомнился в адекватности Татьяны Лазаревой. Публицист прокомментировал попадание телеведущей в список физлиц-иноагентов.

Напомним, что соответствующее решение было принято Минюстом России в минувшую пятницу, 22 июля. Актриса пополнила этот реестр. В список иноагентов также попали политик Илья Яшин и блогер Максим Кац. Журналист решил поделится своим мнением по поводу данной ситуации в Telegram-канале.

«Татьяна Лазарева находится на Испанщине и давно в состоянии, которое не позволяет адекватно оценить свой статус в реальности», — написал он.

Татьяна Лазарева живет в собственном двухэтажном доме в испанском городе Марбелья. После начала проведения спецоперации артистка начала публично критиковать российское правительство и россиян в целом.

Более восьми лет артистка страдает от язвенного колита и принимает антидепрессанты. Лекарства имеют побочный эффект в виде различных эмоциональных расстройств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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