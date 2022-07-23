МК: Офицер спецназа ВС России назвал невозможным контрнаступление ВСУ

Представитель одного из спецподразделений армии РФ оценил вероятность контрнаступления ВСУ на востоке. Специалист назвал невозможным контрнаступление украинских военных, пишет «Московскй комсомолец».

По информации источника МК, риторика европейских стран, которые заявляли о безоговорочной и постоянной поддержке Украины, изменилась, а обещания о поставках ВСУ столько оружия, сколько нужно, не соответствуют действительности.

«Европейские источники отмечают, что переданное странами НАТО оружие применяется крайне неэффективно», — говорит офицер спецназа.

Он считает, что часть поставленного на Украину вооружения появляется в странах Ближнего Востока.

Собеседник издания добавил, что контрнаступление ВСУ на Херсон, которое анонсировал Киев, не будет успешным из-за отсутствия необходимого количеств военных и большой концентрации российских войск.

Спецназовец уточнил, что маневры ВС РФ на Херсонском направлении говорят о подготовке к началу «масштабного наступления, которое закончится поражением для ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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