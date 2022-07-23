МК: Офицер спецназа ВС России назвал невозможным контрнаступление ВСУ

Image 16+
МК: Офицер спецназа ВС России назвал невозможным контрнаступление ВСУ
Украина
Фото из открытых источников

Представитель одного из спецподразделений армии РФ оценил вероятность контрнаступления ВСУ на востоке. Специалист назвал невозможным контрнаступление украинских военных, пишет «Московскй комсомолец».

По информации источника МК, риторика европейских стран, которые заявляли о безоговорочной и постоянной поддержке Украины, изменилась, а обещания о поставках ВСУ столько оружия, сколько нужно, не соответствуют действительности.

«Европейские источники отмечают, что переданное странами НАТО оружие применяется крайне неэффективно», — говорит офицер спецназа.

Он считает, что часть поставленного на Украину вооружения появляется в странах Ближнего Востока.

Собеседник издания добавил, что контрнаступление ВСУ на Херсон, которое анонсировал Киев, не будет успешным из-за отсутствия необходимого количеств военных и большой концентрации российских войск.

Спецназовец уточнил, что маневры ВС РФ на Херсонском направлении говорят о подготовке к началу «масштабного наступления, которое закончится поражением для ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
МК: Офицер спецназа ВС России назвал невозможным контрнаступление ВСУ

Сегодня, 14:34

Украинская армия пробует наступать на херсонском направлении, пытаясь найти слабые места в обороне ВС РФ

Сегодня, 14:18

На Украине показали, как наносят удары полученными из Британии M270 MLRS

Сегодня, 08:52

Украинский генерал заявил о мобилизации военных пенсионеров для наступления на Херсон

Вчера, 15:36

Арестович увидел слабость России в интенсификации авиационных ударов по объектам ВСУ

Вчера, 15:21

The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны

Вчера, 12:43

Военкор Сапоньков заявил, что Киев готовится к контрнаступлению

21-07-2022, 20:05

СП: Пентагон может поставить на Украину современное оружие, которого нет в американской армии

21-07-2022, 10:50

Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ

21-07-2022, 09:38

Пентагон: НАТО будет наращивать поставки РСЗО HIMARS Украине летом и осенью

20-07-2022, 12:39

Cпециалисты показали, как военные спутники НАТО мониторят позиции ВС РФ

19-07-2022, 13:12

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

19-07-2022, 11:33

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

19-07-2022, 07:49

Бизнесмен Пригожин: Украина обратилась за помощью к историческим врагам всех славян

18-07-2022, 20:32

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon атаковали РЭБ у границ Украины

17-07-2022, 08:42

СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым

15-07-2022, 09:12

СП: Шеслер разъяснила, зачем военные ВСУ перебросили под Николаев системы HIMARS США

14-07-2022, 21:38

О возможных сценариях дальнейшего развития конфликта на Украине рассказало издание Forbes

14-07-2022, 16:23

Командование ВС Украины заявило, что самолёты ВКС РФ над Белоруссией невозможно сбить

14-07-2022, 08:10

Журналист Скачко заявил, что Запад проигрывает России в выносливости

13-07-2022, 18:06

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны
  • Вчера, 12:43

The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»
  • 20-07-2022, 21:11

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая
  • 21-07-2022, 10:13

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна

  • Вчера, 10:07

Минобороны показало видео работы ТОС «Солнцепек», за которыми охотятся ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По

  • 20-07-2022, 20:29

Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о

Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ
  • 21-07-2022, 09:38

Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ

В Польше не сомневаются в победе Вооруженных сил Украины в противостоянии с ВС из РФ и уже описывают сценарии, при каких она может стать реальностью.

Новости партнеров
Новости партнеров
По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками
  • Сегодня, 09:53

По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками

Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию
  • Вчера, 13:06

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию

New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и

В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»
  • 21-07-2022, 11:19

В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»

В ходе эфира Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга, посвященного резонансному проекту «Комплексное развитие территорий» (КРТ),

Ищенко высказался о причинах затягивания специальной военной спецоперации на Украине
  • 20-07-2022, 19:48

Ищенко высказался о причинах затягивания специальной военной спецоперации на Украине

Политолог Ростислав Ищенко высказался о «специальной военной операции», которую ведет Россия в Украине, и призвал не воспринимать всерьез все