Надежда Бабкина рассказала, что Олег Газманов чуть не погиб от удара молнии

Одно из выступлений могло стать последним в жизни популярного в России певца Олега Газманова. Надежда Бабкина рассказала, что артист чуть не погиб от удара молнии, пишет "BLITZ+".

Народная артистка в одной из своих социальных сетей рассказала о том, как к ней подошел Олег Газманов и сообщил, что прямо возле него ударила молния. Музыкант чудом остался жив. За те несколько секунд у исполнителя вся жизнь перед глазами пролетела.

"Однажды мне Олег признался, что как-то в Артеке рядом с ним шарахнула молния. “Ты не поверишь, Надя, в этот момент буквально за секунду вся моя жизнь пролетела перед глазами. Я не был намерен сдаваться, нужно цепляться”. Я прекрасно понимаю, о чем говорит!" - вспоминает Бабкина.

Кстати, на днях Олег Газманов перестал сдерживаться и дал понять, как он относится к сбежавшим из России звездам. 71-летний артист поддерживает решение правительства и уезжать из страны никуда не собирается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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