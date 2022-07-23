Певица Ольга Бузова эпатировала публику признанием: «Люблю большой пенис»

Певица Ольга Бузова эпатировала публику признанием, которое сделала прямо на сцене VK Fest, который проходил в столичном Парке Горького. Телеведущая заявила о любви к большому половому члену, чем шокировала зрителей в зале.

Бузова сделала интимное признание во время выступа на ежегодном фестивале VK Fest, где стала хедлайнером. Белокурая артистка предстала почти полуголой - в вызывающем обтягивающем комбинезоне с тигровой расцветкой и стразами. При этом поющая звезда эротично качала бедрами и раздвигала ноги.

Ведущая фестиваля, блогер Настя Ивлеева, спросила у Ольги, какой теннис она любит: большой или маленький, имея ввиду новое увлечение исполнительницы хита «Мало половин». Бузова без стеснения ответила: «Я очень люблю большой пенис».

«Оленька, просочилась информация, что ты влюблена в теннис», — сказала Ивлеева. Бузова быстро поправила ведущую массового праздника. «Пенис. Я люблю большой пенис», — заявила экс-ведущая «ДОМа-2».

Зрители предположили, что им послышалось или они ошиблись в предположениях. Но, судя по реакции девушек, многим стало ясно, что не было никакой ошибки.

Сама Бузова, по всей видимости, считает свое искреннее признание вариантом нормы. А хейтеры назвали такое поведение теледивы непристойным. Тем более учитывая то, что в это время было много несовершеннолетних и Оля пошла вразнос прямо на глазах у малышей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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