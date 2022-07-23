Проплаченных иностранцев принудительно сгоняют на концерты Максима Галкина

"Экспресс газета" пишет о том, Иностранцев принудительно сгоняют на концерты Максима Галкина. По информации газеты, как минимум половина публики на концертах юмориста не русскоговорящая. Более того, ходят слухи, что зрителям даже платят за присутствие на концертах шоумена.

В феврале супруг Пугаевой покинул Россию и начал выступать за рубежом. Однако, по мнению бывшего депутата Романа Худякова, по наполняемости залов не нужно судить о популярности артиста. Галкин, говорит экс-политик, является пропагандистом, а на концерты к комику сгоняют "проплаченных" иностранцев с целью показать большую славу малопопулярного артиста.

"Русскоязычные люди, которые были на концерте Галкина, говорят, что больше половины зала — это иностранцы, которые ничего совершенно не понимают на русском языке. Зрители эти были собраны административным ресурсом. иными словами, публику на концерты сгоняют, причем за деньги", — пишет Худяков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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