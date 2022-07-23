Сбежавшая из России Вера Брежнева заявила о выходе из депрессии

Сбежавшая из России после начала спецоперации Вера Брежнева заявила о выходе из депрессии. Исполнительница, которая на некотрое время ушла в тень, написала пост в одной из социальных сетей.

Как сообщалось ранее, певица длительное время не занималась музыкой, не выпускала песни и даже перестала следить за собой. Также артистка, которая активно критиковала российски власти и некоторых своих коллег, погрузилась в переживания и практически впала в депрессию. Но состояние блондинки стало меняться в лучшую сторону.

Звезда расслабилась на дне рождении своей мамы, которое они вместе с сестрами отметили в Италии. После празднования Вера написала в соцсетях, что начала снова слушать музыку.

Брежнева опубликовала несколько песен украинских исполнителей и написала: «Я наконец-то начала слышать музыку... и даже здесь поменялось многое».

СМИ неоднократно писали о проблемах в личной жизни экс-участницы ВИАГРы. Ходят слухи, что ее супруг Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой Яной, которая переехала с детьми в Италию к продюсеру. Не исключено, что депрессивное состояние Брежневой было вызвано этими неприятными для нее событиями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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