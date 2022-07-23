Врач-психиатр рассказал о психических расстройствах Наргиз Закировой

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Врач-психиатр рассказал о психических расстройствах Наргиз Закировой
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Фото из открытых источников

Дмитрий Клевцов рассказал об отклонениях Наргиз Закировой. Доктор решил дать профессиональную оценку поведению исполнительницы. Об этом пишет пишет BLITZ+.

По мнению врача-психиатра, у 51-летней звезды могут быть психические нарушения. Поскольку разнообразные кривляния и неуместные пляски в общественных местах чаще всего не характерны для людей за 50. Даже если певица ведет себя так специально из-за желания обратить на себя внимание, нужно обратиться к специалисту.

«Видна какая-то расторможенность. Если Наргиз не контролирует свое поведение, то можно заподозрить наличие психического расстройства. Если звезда делает это нарочно, то, судя по всему, это лишь попытки эпатировать. Звезда наверняка теряет популярность, и пытается привлечь внимание к своей персоне таким образом», - заявил специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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