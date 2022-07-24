Американские СМИ пишут, что НАТО стала Вашингтону не по карману

НАТО стала США не по карману. Помимо того, дорогой и старомодный североатлантический союз не способен реагировать на вызовы современнности. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

По мнению корреспондента газеты Джастина Логана, НАТО, первоначальной целью которого было противостояние СССР в ходе холодный войны, уже давным-давно изжил себя.

"Блок не реагирует на пандемию и борьбу с пиратством из-за отсутствия авторитета и пригодности для этих целей. Поэтому сторонникам НАТО следует подумать о так называемом плане Б, а не о рекламе альянса как панацеи от всех мировых проблем", — пишет обозреватель.

Издание подчеркивает, что военный блок больше не по карману Вашингтону.

"Ограниченность ресурсов кусается. Раздутый до 847 млрд долларов оборонный бюджет в ближайшем будущем не увеличится. Все попытки Вашингтона играть ведущую роль на сцене безопасности Европы — это теперь предмет роскоши, который больше не по карману США", — говорится в статье американского журнала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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