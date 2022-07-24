Американский офицер заявил о том, что политика США в отношении России является разрушительной. По словам экс-сенатора штата Вирджиния Ричарда Блэка, Вашингтон загоняет себя в тупик, пишет РИА Новости.

Полковник в отставке считает, что санкционная политика в отношении РФ приводит к подорожанию энергоносителей, а американское руководство напрасно обвиняет Путина в завышенных ценах на голубое топливо.

Также, по мнению бывшего сенатора, Евросоюз предпринимает аналогичные действия. ЕС говорит о сокращении поставок газа по «Северному потоку», не желая признать Канаду виновной в том, что не вернула вовремя отремонтированную турбину.

Офицер заключил, что считает иррациональной и разрушительной такую политика Запада, ведь она может привести к большим экономическим потрясениям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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