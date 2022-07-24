Депутат Шхагошев: Самое страшное для армии США и сил НАТО еще впереди

Депутат Адальби Шхагошев заявил о том, что НАТО может столкнуться с имиджевыми проблемами из-за Украины. По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, самое страшное для армии США и Североатлантического альянса еще впереди, пишет РИА Новости.

Парламентарий считает, что из-за конфликта на Украине страны НАТО могут в обозримом будущем столкнутся с имиджевыми проблемами, после чего не уйдут от проблем в сфере обеспечения безопасности, как это и происходит сейчас с американскими вооруженными силами.

"Сегодня РФ противостоит как США, так и всей организации НАТО. Отказы добровольцев идти в армию, то что мы сейчас как-раз наблюдаем, коснутся и стран альянса. Впереди еще самое страшное для войск США и НАТО в обороноспособности и имиджевом плане", -заявил депутат политик.

Шхагошев заключает, что имиджевые потери ощутимо увеличатся после "окончательных контуров специальной военной операции", а проблемы коснутся, прежде всего, "территориально ближайших к РФ стран".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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