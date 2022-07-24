Футболист Максим Бузникин впервые рассказал правду о романе с Алиной Кабаевой

Слухи о любовниках знаменитой в России гимнастки Алины Кабаевой ведутся на протяжении нескольких десяток лет. Гимнастка не афиширует личную жизнь, а всячески ее скрывает. Само собой разумеется, что поклонников это еще больше интригует.

В конце 2000-х годов среди общественности ходили упорные слухи о том, что у Кабаевой любовные отношения с нападающим «Спартака» Максимом Бузникиным. Российский футболист также всячески подогревал слухи. После каждого забитого гола в ворота соперника спортсмен задирал футболку, показывая надетую под ней майку с фото Алины. Таким образом Макс посвящал забитые мячи юной спортсменке.

Однако Бузникин категорически отказывается от того, что 20 лет назад был неравнодушен к гимнастке. Футболист сейчас всячески опровергает роман с ней.

«Мы очень хорошо знакомы с Алиной, но у нас исключительно дружеские отношения. Мои любовные отношения с ней —это выдумка журналистов, не более того», — сказал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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