Все заявления Украины о скором контрнаступлении на юге и переломном моменте в противостоянии, похоже, не соответствуют действительности, пишет «Русская весна». По информации Киева, об освобождении всей территории можно будет говорить ближе к весне.

Украинский народ понемногу готовят к тому, что никакой переломной ситуации в августе нынешнего года не будет, даже несмотря на громкие заявления военного руководства и надежды Зеленского на поставки современного вооружения западными странами.

По словам экс-заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко, об освобождении всей территории страны, включая Крым и Донбасс, можно будет говорить не ранее весны 2023 года.

К слову, сперва датой освобождения Генштаб называл август 2022 года. Позже украинские власти озвучили сроки ближе к концу года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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