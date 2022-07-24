Немецкое издание Telepolis: Россия выигрывает экономическую войну против Запада

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Немецкое издание Telepolis: Россия выигрывает экономическую войну против Запада
Политика
Фото из открытых источников

В ближайшее время Германия не сможет отказаться от российского газа, поэтому можно уверенно говорить о том, что РФ выигрывает в экономической войне против Запада, пишут СМИ.

Исходя из публикации немецкого интернет-журнала Telepoli, мечты ярых сторонников холодной войны на Западе не сбылась и Россия возобновила поставки газа в Германию.

Штефан Майстер, являющийся политологом Германского общества внешней политики, задается вопросами: «Почему Берлин не отказывается от российской энергии, и почему в Германии на минувшей неделе переживали насчет того, потечет ли газ снова по трубам? Это свидетельствует о том, что позиция Российской Федерации сильная. Россия выигрывает у Запада экономическую войну».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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