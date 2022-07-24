Ольга Сумская гневно высказалась в сторону Таисии Повалий: «Она перешла грань»

Таисия Повалий, которая не поделилась своим мнением о проведении спецоперации на территории ее страны, попала под гнев Ольги Сумской. Актриса заявила, что 57-летняя певица «перешла грань».

Украинская артистка осталась жить в Москве, не желая при этом говорить о своих политических взглядах. 55-летняя Сумская решила высказаться о поведении коллеги.

«Мне очень больно и не верится, что это все происходит с Таей. Она наверное спалила мосты. Есть какая-то грань, она ее перешла», — написала Сумская.

Стоит сказать, что за молчание Народную артистку Украины осудили многие звезды шоу-бизнеса. Несмотря на гнев и хейт на родине, Повалий продолжает строить карьеру в России. Недавно знаменитость отведала Витебск, где приняла участие в песенном шоу на фестивале «Славянский базар». Там она впервые заговорила о конфликте на родине, назвав его «сложными временами».





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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