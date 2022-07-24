Петербуржцы завалили портал Смольного жалобами на аварийные автодороги

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Петербуржцы завалили портал Смольного жалобами на аварийные автодороги
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На протяжении последних нескольких лет жители Северной столицы регулярно жалуются на плохое состояние автомобильных дорог. Данная проблема носит системный характер, и сейчас вновь набирает актуальность, поскольку текущие темпы восстановительных дорожных работ и их качество не позволяют привести в порядок асфальтовое покрытие на наиболее поврежденных участках до наступления зимнего сезона. Многочисленные ямы, выбоины, проседания, колейность и прочие дефекты на проезжей части грозят ростом числа ДТП и аварийных ситуаций.

Созданный по инициативе губернатора Александра Беглова портал «Наш Санкт-Петербург» буквально завален обращениями горожан на различные повреждения дорог общего пользования. Причем автомагистрали во всех без исключения районах города находятся в неудовлетворительном состоянии. Однако ни глава региона, ни его ближайшее окружение не обращают внимания на эту серьезную проблему и жалобы обеспокоенных петербуржцев, что подтверждает интерактивная карта сервиса. На текущий момент на рассмотрении горадминистрации находится свыше трех тысяч соответствующих заявок.

 

«На съезде с ул. Передовиков на повороте у края дорожного покрытия присутствуют повреждения», — сообщил на портале «Наш Санкт-Петербург» житель муниципального округа Пороховые в составе Красногвардейского района.

О достаточно глубокой выбоине в асфальтовом покрытии прямо посреди дороги сообщил Геннадий С., проживающий в муниципальном округе Введенский в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

 

«Многочисленные огромные дефекты асфальтового покрытия на протяжении Военной улицы, создающие препятствия автомобильному транспорту», — говорится в оставленном на портале обращении Андрея Н., проживающего в МО Лиговка-Ямская в составе Центрального района Петербурга.

Петербуржец приложил несколько фотографий поврежденного участка автодороги, подтверждающих серьезность проблемы, которая вполне может привести к дорожно-транспортному происшествию. Судя по опубликованным материалам, на этой улице давно необходимо провести ремонтные работы, но ответственные профильные комитеты Смольного фактически не успевают обрабатывать все поступающие заявки, из-за чего глубокие ямы по несколько лет препятствуют движению транспорта.

 

«Повреждения дорожного покрытия проезжей части в зоне люка. Требуется произвести работы по регулировке уровня колодца, устранить просадку, качественно отремонтировать асфальтовое покрытие», — отметил на портале Смольного Кирилл К., проживающий в МО Смольнинское в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Потенциально более опасный дефект выявила жительница МО Народный в составе Невского района Петербурга. На опубликованном Анной Г., фотографии виден глубокий провал, который при попадании в него колеса автомобиля может привести к серьезным повреждениям транспортного средства и неприятным последствиям для других участников дорожного движения.

«Требуется устранение дыры в асфальте на разворотном кольце автобусов напротив остановки Уткина Заводь, Русановская ул. Дыра представляет риск получения травмы для пешеходов, а также риск возникновения аварийной ситуации для транспорта», — отметила петербурженка.

«Большая вмятина», — написал в своем обращении Дмитрий С., указав на схожий с предыдущим опасный дефект в дорожном полотне.

С начала текущего года количество обращений жителей города на Неве на портале касательно плачевного состояния автомобильных дорог не уменьшается, что подтверждает тот факт, что чиновники в Смольном не справляются со своими обязанностями. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что при губернаторстве Александра Беглова в Санкт-Петербурге может окончательно сформироваться дорожный картель, что еще больше усугубит ситуацию с глубокими ямами и выбоинами на городских улицах. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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