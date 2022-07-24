Певец Андрей Данилко выкрикивал лозунги против Путина на благотворительном концерте

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Певец Андрей Данилко выкрикивал лозунги против Путина на благотворительном концерте
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Фото из открытых источников

Певец-пародист Андрей Данилко во время благотворительного концерта в Киеве выкрикивал лозунги против президента РФ Владимира Путина. Об этом сегодня сообщило информационное издание «Русская весна».

Газета пишет, что в субботу, 23 июля, в украинской столице прошел очередной благотворительный концерт. В нем в том числе приняла участие Верка Сердючка. 

Данилко, который исполнил антироссийские песни, придумал и выкрикивал кричалку о Владимире Путине. Толпа зритлей мгновенно подхватывала лозунг, и повторяла его за артистом.

Кстати, это далеко не первый случай, когда Андрей Михайлович яростно высказывается в России и ее властей. Таким образом Народный артист Украины показывает свое недовольство проведением спецоперации натериторрии его страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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