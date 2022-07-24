Рустам Солнцев пожалел Бурака Озчивита после его объятий с Димой Биланом

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило
Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По
Сегодня утром в Кудрово Ленинградской области обнаружено тело сорокачетырёхлетней женщины с огнестрельным ранением головы. К расследованию
Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.
New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и
«Пассажиравторансом» Северной столицы подведены итоги торгов на поставку пятидесяти пяти автобусов среднего класса. В аукционе предсказуемо победила
Киев получил из Британии сразу три мобильные пусковые установки систем M270 MLRS, что равноценно передаче шести систем Hamers. Украинсике военные уже
Советник в офисе Владимира Зеленского увидел «слабость» ВС РФ в нанесении авиационных ударов по военным объектам ВСУ. Алексей Арестович, «анализируя»
Военкор Роман Сапоньков заявил, что Киев планирует лишить российскую армия снабжения и готовится к контрнаступлению. Слова корреспондента передает
Смольный отказался от проекта реновации промзоны «Горская» от «Мегалайна» как только проект обрел реальные черты. Соглашение власти Северной столицы
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