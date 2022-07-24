Рустам Солнцев пожалел Бурака Озчивита после его объятий с Димой Биланом

Рустам Солнцев пожалел Бурака Озвичита после его объятий с Димой Биланом. Актер, который посетил Москву, вызвал небывалый ажиотаж среди жителей столицы.

Поклонники, которые пришли посмотреть и прикоснуться к «турецкой святыне», отдавали по 15 тысяч рублей за место за столиком в ресторане за то, чтобы сделать фото з рядом с Буракой.

Не прошли мимо такие российские звезды, как певица Ольга Бузова и продюсер Наталья Рудова. Знаменитости с удовольствием позировали и фотографиловались рядом с актером. Поспешил крепко обнять 37-летнюю звезду «Великолепного века» исполнитель Дима Билан, который и вызвал негодование у скандального шоумена Рустама Солнцева.

«Бедный турок. К нему выстроилась очередь из этих…», - написал бывший участник телестройки «Дома-2».

Солнцев также съерничал, что ждет появления рядом с Буракой поп-короля Филиппа Киркорова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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