Шоумен Максим Галкин показал на видео, как повзрослела его дочь Лиза

Шоумен Максим Галкин решил показать, как повзрослела его дочь Лиза за последние три года. В соцсети сбажавший из России юморист опубликовал два видео.

На видеоролике можно увидеть его 8-летнюю дочурку. Звездный папа хотел показать поклонникам разницу в возрасте. Видео сделано с разницей в 3 года в латвийской Юрмале. На архивном видео пятилетняя девочка в розовых брюках делает ему массаж.

Спустя три года комик снял аналогичное видео, на котором его повзрослевшая наследница также ловко делает массаж папе. Дочь Пугачевой была одета в розовые брючки и футболку. Волосы дочка заплела в косу.

«Массаж от Лизы спустя 3 года. Июль 2019 и июль 2022», — написал артист.

Подписчики отметили, что Лиза Галкина выросла высокой и всьма артистичной. «Массаж от Лизы три года спустя. Июль 2019 против июля 2022», — подписал пост артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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