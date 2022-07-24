Мультфильм «Мойдодыр» ужаснул и вызвал настоящую панику у напуганных иностранцев

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Мультфильм «Мойдодыр» ужаснул и вызвал настоящую панику у напуганных иностранцев
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Фото из открытых источников

Мультфильм «Мойдодыр» вызвал настоящую панику у напуганных иностранных зрителей. Популярное советское произведение ужаснуло японцев и американцев.

Безобидный мультик, который был выпущен в 1954 году и который учил детей правильно умываться, вызывал неоднозначную реакцию у иностранных зрителей.

У американцев после просмотра он вызвал граничащие с истерикой бурные эмоции. Видимо, настолько впечатляющим оказался образ умывальника с человеческим лицом.

«Что происходит? Пожалуйста, позовите полицию!» — во время просмотра написал некий блогер Джастин на канале Skyeng.

«Нам сказали, что его придумали, чтобы показать детям, что нужно следить за личной гигиеной и умываться. Я не хочу теперь, потому что его боюсь. Как представлю, что должен войти в ванную и увидеть такого “красавчика”? Кошмар! Я опять никогда не буду спать», — написал напуганный YouTube-зритель.

Также в комментариях под мультипликационным фильмом отметились японцы, которые признались, что образ Мойдодыра вогнал их в настоящий ступор.

Как видим, зарубежные зрители, у которых вызвал непонимание добрый мультфильм СССР, оказались не готовы к советскому подходу. Советские дети понимали этот посыл, а взрослые иностранцы зациклились на образе главного героя.

Но несмотря на это, многих комментаторов удивил уровень анимации. Пользователи отметили, что «Мойдодыр» вполне мог бы конкурировать с американскими мультиками тех времен.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Мультфильм «Мойдодыр» ужаснул и вызвал настоящую панику у напуганных иностранцев

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