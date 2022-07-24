Военный конфликтолог рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Западную Украину. Сергей Колмогоров на Youtube-канале заявил, что произойдет это поздней осенью.

“Мы пойдем до конца спецоперации. Скорее всего, в холода поедем на Западную Украину, это будет поздней осенью. Учитывая весьма высокую степень газификации Западной Украины, переговоры должны проходить легче”, - сказал Колмогоров.

По мнению аналитика, “одного удара по компрессорной станции достаточно”.

Эксперт также добавил, что все должно закончиться до Нового года.

“Нужно понимать, что прекращение боевых действий вовсе не значит прекращение огня, затем начнется антитеррористическая операция, в которой главная ударная не армия, а Росвадия, милиция, ФСБ в конце концов”, – говорит военный конфликтолог.