Захар Прилепин раскритиковал Киркорова за желание выступать в Крыму

Захар Прилепин, филолог, писатель и публицист, жестко высказался о ситуации в шоу-бизнесе после анонса своих концертов Филиппа Киркорова в Крыму.

Поп-король, как сообщалось ранее, анонсировал в Крыму концерты. Исполнитель запланировал выступления в Ялте и Феодосии.

Писатель, комментируя такое заявление артиста, был возмущен. Прилепин считает, что за Киркоровым спустя некоторое время потянутся остальные «опальные» артисты. Они, как говорит публицист, появятся там на правах «принявших специальную операцию и спевших «для воинов».

«Киркоров планирует гастроли на полуострове и приглашает на концерты «наших защитников». Сам бы к ним поехал куда-нибудь в Северодонецк и там бы спел песню про Зайку», — рассердился общественный деятель.

Надо сказать, что Захар Прилепин далеко не единственный, кто так негативно отреагировал на музыкальные планы Филиппа. Выступление в Крыму осудила актриса театра и кино Лариса Бравицкая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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