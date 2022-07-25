Максиму Галкину, сбежавшему из России, объявили бойкот все коллеги

Военный конфликтолог рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Западную Украину. Сергей Колмогоров на Youtube-канале заявил, что произойдет это
На протяжении последних нескольких лет жители Северной столицы регулярно жалуются на плохое состояние автомобильных дорог. Данная проблема носит
Согласно сообщениям осведомлённых источников, женщина, подозреваемая в убийстве предпринимательницы в Кудрово, добровольно явилась в следственный
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) заявляют о том, что ВСУ уже могли начать контрнаступление в Херсонской области. Эксперты
Журнал Military Watch Magazine опубликовал новую статью, в которой указал, что азиатские страны могут предоставить России оружие, которое превосходит
Участники общественного движения «Петербург – город перемен» напомнили об обещании губернатора Александра Беглова построить приют для бездомных
Алексей Арестович заявил о том, что у российских военных началась «химарсобоязнь», пишет «СП». По мнению политика, связано это с «успехами ВСУ»,
Подразделения британского спецназа SBS ("Специальная лодочная служба"-прим.ред.) были переброшены на Украину через территорию Польши. Британское
Американский офицер заявил о том, что политика США в отношении России является разрушительной. По словам экс-сенатора штата Вирджиния Ричарда Блэка,
Эксперт по странам Туркестана Аждар Куртов, оценивая антироссийскую повестку в средствах массовой информации Казахстана, заявил в беседе с Regnum,
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