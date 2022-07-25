Максиму Галкину, сбежавшему из России, объявили бойкот все коллеги

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Максиму Галкину, сбежавшему из России, объявили бойкот все коллеги
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Фото из открытых источников

Звезды российского шоу-бизнеса объявили бойкот шоумену Максиму галкину, сбежавшему из России. Об этом написало сегодня издание "BLITZ+".

В социальных сетях пародист решил проверить своих российских коллег. Вчера супуруг Пугачевой показал на фото, как за три года преобразилась его дочь Лиза. Юморист опубликовал два видеоролика с ней. 

Однако отреагировали на пост с подросшей дочуркой далеко не многие. Лайк под роликом поставил только музыкант Игорь Николаев.

"А где все мои друзья? Один настоящий друг. Остальные, как крысы, от страха попрятались куда-то", —отметили поклонники.

Отметим, что Галкину и Пугачевой дали зеленый свет на переезд в Америку. Звездная чета может улететь в США в скором времени.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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