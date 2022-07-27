Шукшина осудила назначение в Большой театр проукраинского режиссера Молочникова

Мария Шукшина осудила назначение в Бoльшой театр известного проукраинского режиссера Александра Молочникова. Актриса считает неверным такое решение.

В Телеграм-канале телеведущая решила высказаться на эту тему. Шукшина сказала, что во времена весьма нестабильной политической ситуации в стране не нужно было приглашать на такую должность в театр проукраинского сотрудника.

Как говорит артистка, у тех людей, которые не поддерживают спецоперацию на территории Донбасса и Украины, включая Молочникова, могут быть проблемы с психикой.

В целом, в соцсети Мария Васильевна посвятила большой пост 30-летнему Александру, в котором проанализировала его творчество.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей