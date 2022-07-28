45-летний актер Бурунов признался о проблемах со здоровьем: «Дожить бы»

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28
Участники общественного движения «Петербург – город перемен» напомнили об обещании губернатора Александра Беглова построить приют для бездомных
Активисты обратили внимание правительства Санкт-Петербурга на ужасное состояние детских площадок. Из-за халатности властей неоднократно страдали
Эксперт по странам Туркестана Аждар Куртов, оценивая антироссийскую повестку в средствах массовой информации Казахстана, заявил в беседе с Regnum,
Россиян проинформировали о денежных выплатах от Пенсионного фонда. Планируется, что деньги будут поступать на карты банка уже на этой неделе. К концу
При поставках России иранских ударных беспилотников Shahed 129, военные ВС РФ получат немало новых возможностей. Дроны-камикадзе, в том числе, смогут
Уже ставший доброй традицией День национальной кухни прошел в ряде воинских частей страны. На сей раз солдат профессиональные повара баловали
США назвали причину скорого ослабления группировки российских войск. Американские журналисты заявили, что у ВС РФ вскоре закончатся силы и боеприпасы
Пенсионеров РФ проинформировали о выплатах пропущенных индексаций пенсий. На гарантированные денежные средства от Пенсионного фонда могут
По сведениям одного из обозревателей китайского интернет-портала Sina, с американскими истребителями-невидимками F-22 и F-35 трудно бороться
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