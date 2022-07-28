45-летний актер Бурунов признался о проблемах со здоровьем: «Дожить бы»

45-летний Сергей Бурунов был замечен на медосмотре в павильоне «Здоровая Москва». Он заполнил анкету, сдал кровь, встал на весы. Состояние здоровья, по мнению самого артиста, оставляет желать лучшего.

Актер театра и кино старается следить за своим здоровьем и вести правильный образ жизни. Он занимается спортом, хорошо питается, а также следит за режимом дня. Но, несмотря на это, недавнее заявление певца вызвало у поклонников тревогу.

«Раньше ходил в аптеку за презервативами, в магазин за сигаретами. Посмеивался, что что-то у кого-то болит. А теперь у меня начинается: то тут кольнуло, то там болит, то устал. Дожить бы! Человек предполагает, Бог располагает. Сейчас в планах занятся своим здоровьем и затем путешествовать» - отметил Бурунов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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