Андрей Данилко соврал украинцам, что не проводил концерты в России после 2014 года

48-летний Андрей Данилко, выступающий на сцене как Верка Сердючка, скрыл от украинцев, что проводил концерты в России после 2014 года, пишут Дни.Ру.

«После ситуации с Крымом, я отменил все ранее афишные концерты в России. Было несколько корпоративов и выступлений на частных вечеринках. Это продолжалось до 2016 года, затем я выезжал на пиршество в Швейцариюи и Турцию», —сказал Данилко в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Также исполнитель утверждает, что последний концерт в РФ он провел «в “Крокусе” в 2013 году, то есть точно до присоединения Крыма к России».

«С 2014 года я полностью отказался от всех гастролей», — говорит певец.

При этом в 2018 году Андрей выступил на сочинской after-party песенного конкурса «Новая волна», куда приехал после приглашения композитора и продюсера Игоря Крутого. При этом артист нигде и никогда не афишировал гастрольную деятельность в РФ. Тогда российские звезды очень тепло встретили Веру. Под хиты Сердючки плясали все знаменитости: от Лещенко до Киркорова, который, к слову, назвал Данилко «голубем мира». Похже выступление певца вызвало бурю обсуждений в Сети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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