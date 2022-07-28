Директор покойного Шатунова показал результаты вскрытия тела артиста

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Директор покойного Шатунова показал результаты вскрытия тела артиста
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Фото из открытых источников

Директор покойного Юрия Шатунова рассказал о результатах вскрытия тела артиста. Оказалось, что у певца не было врожденных проблем с сердцем.

«Вскрытие сделали и все результаты есть у меня. Если бы было что-либо не так, нам бы не разрешили его хоронить» - поведал помощник музыканта.

Вскрытие показало, что исполнитель хита «Белые розы» страдал от язвы желудка. Однако, не это главное. В ходе проведенной судмедэкспертизы нашлась свежая атеросклеротическая бляшка, которая и заблокировала кровоток. Кудряшов подчеркнул, что каких-либо запрещенных веществ в крови исполнителя не было обнаружено. Также умерший Шатунов не страдал от врожденных болезней сердца.

«При вскрытии эксперты сказали, что это свежая бляшка. Ей максимум год или полтора. Врожденных заболеваний не было. В армию Юра не пошел из-за язвы желудка. Я уверен, что Разин сочиняет о больном сердце», — поделился своим мнением директор артиста.

«Из результатов вскрытия можно сделать вывод, что Шатунова можно было спасти... если бы он бережно относился к своему здоровью. Но все внезапно случилось, не было никаких жалоб и симптомов. Юра на тот момент болел бронхитом в легкой форме, поэтому и жаловался на слабость. Врачи говорят, что все прошло в скрытой форме и что это - судьба», - добавил Кудряшов.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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