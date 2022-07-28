Фадеев заявил об отказе жителей РФ посещать концерты Киркорова и Лазарева

Александр Фадеев заявил о том, что патриотичные россияне отказываются посещать выступления Киркорова и Лазарева. Основной причиной массовых отказов граждан РФ от покупки билетов на концерты, по мнению музыкального критика, является позиция артистов касательно СВО.

Несколько месяцев подряд король российской эстрады Филипп Киркоров предпочитал не комментировать проведение спецоперации. При этом он не упустил возможности заступиться за знаменитостей, активно критикующих действия властей.

Фадеев полагает, что недовольство соотечественников в отношении Филиппа Бедросовича вызвало не только его молчание, но и скандал, который произошел на одном из юбилейных концертов, когда певец во время исполнения песни «Мария Магдалена» фривольно взобрался на православный крест. Позже «Мистер Евровидение» принес извенения верующим, но неприятный осадок никуда не делся.

Касательно Сергея Лазарева, начиная с 24 февраля певец призывал прекратить войну на Украине. После гнева и хейта со стороны россиян исполнитель, как говорится, быстренько «переобулся» и сказал, что все переосмыслил. Сейчас бывший участник поп-группы Smash принимает участие в благотворительных концертах, помогая пострадавшим детям Донбасса. Однако, граждане РФ не верят в искренность исполнителя и призывают к бойкоту его концертов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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