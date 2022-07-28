Иосиф Пригожин посмеялся над бедствующем в Европе Милохиным: «У него нет денег»

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Иосиф Пригожин посмеялся над бедствующем в Европе Милохиным: «У него нет денег»
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Фото из открытых источников

Иосиф Пригожин позлорадствовал над бедствующем в Европе Даней Милохиным. Российский продюсер решил прокомментировать плачевное положение знаменитого видеоблогера.

20-летняя звезда социальных сетей, рэп-исполнитель и блогер пожаловался на отсутствие денег, вызвав волну злорадства у продюсера.

«Мы не можем знать, у кого что в голове. Возможно, у него нету денег. Он парень продюсерский, не сам стал артистом, его кто-то же сделал артистом. Будет теперь знать молодой парень. Он красивый мальчик, там где-нибудь ему подадут», —посмеялся Пригожин.

Даня Милохин остался без копейки из-за того, что в странах Европы перестали работать карты российских банков. Молодой тиктокер не продумал зарнее этот вопрос заранее и не взял наличку в поездку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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