Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тайно уехал из России в Швейцарию

Сергей Шнуров вместе со своей молодой супругой Ольгой Абрамовой тайно уехали из России. Лидер группы «Ленинград» был замечен в одном из отелей Швейцарии, когда покидал ресторан.

Блогер, работающий под псевдонимом Антон S, (Антон Суворкин) написал в одной из своих соцсетей, что популярного российскоог музыканта в компании жены заметили в гостинице в Швейцарии. Он выложил в телеграмм канале фото хвездных супругов с подписью «Из русских в отеле я и они. Узнаете?».

Сроки визита и его цели неизвестны. Исполнитель никому не говорил о своем отъезде из России.

Последнее время Сергей Шнуров не желает делится подробностями личной жизни. При этом Шнур утверждает, что живет в России.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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